12 verdachten opgepakt voor hulp aan maffiabaas die al 25 jaar op de vlucht is

13 maart 2018

15u43

Bron: Belga 0 De eigenaar van een windmolenpark op Sicilië, beter bekend als 'The Lord of the Wind', is vandaag gearresteerd tijdens een politieoperatie tegen vermoede handlangers van de voortvluchtige Siciliaanse nummer een van de maffia, Matteo Messina Denaro, bijnaam 'Diabolik'.

Vito Nicastri werd samen met elf andere verdachten in voorlopige hechtenis geplaatst en beschuldigd van samenspannen met de maffia. Hij en de anderen ondersteunden Messina Denaro financieel om 25 jaar uit handen van justitie te blijven, aldus de carabinieri.

Nicastri werd er al lang van verdacht te handelen in opdracht van de ongrijpbare maffiabaas. Vijf jaar geleden had hij nog eigendommen ter waarde van 1,3 miljard euro, die door een rechtbank in beslag werden genomen in wat toen een recordvangst werd genoemd.

Afkomstig uit de westelijke provincie Trapani dook Messina Denaro onder in 1993. Hij wordt beschouwd als de opperbaas van de Siciliaanse maffia, ook al is niet duidelijk of de 55-jarige maffioso controle heeft over de volledige organisatie.

Hij wordt beschuldigd van de moorden op de Siciliaanse onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino en een resem anderen. De politie heeft inmiddels zijn familieleden en tientallen vermoede handlangers gearresteerd, maar alle pogingen om hem te lokaliseren zijn tot dusver mislukt.