12 verdachten gearresteerd van ontvoering Amerikaans zakenman. Familie betaalde enorm losgeld maar man is nog altijd spoorloos KVDS

13 januari 2019

23u58

Bron: The Washington Post, CNN 0 In Spanje en Costa Rica zijn 12 verdachten opgepakt van de ontvoering van de Amerikaanse zakenman William Sean Creighton Kopko. De eigenaar van het online gokplatform 5Dimes werd op 24 september vorig jaar gekidnapt in Costa Rica. Zijn familie betaalde 830.000 euro losgeld in Bitcoin nadat zijn ontvoerders ermee gedreigd hadden hem anders te doden. Maar na de overhandiging lieten ze niets meer van zich horen. De man is nog altijd spoorloos.

Het was de Spaanse Guardia Civil die gisteren meer info gaf over de zaak.

Na de kidnapping zouden 3 leden van de bende naar Cuba gevlucht zijn, waar ze het vliegtuig namen naar Spanje. Dat meldde de overheid van Costa Rica op 9 november aan de Guardia Civil. De verdachten werden opgepakt nadat ze een huis hadden gehuurd in de stad Zaragoza.





De autoriteiten in Costa Rica vielen vrijdag dan weer binnen in een huis waar nog 9 andere verdachten in de boeien werden geslagen die betrokken zouden zijn bij de ontvoering.