12 Russische inlichtingenofficieren aangeklaagd voor hacken e-mails Amerikaanse Democraten tijdens verkiezingen 2016

13 juli 2018

18u24

Bron: Belga, HuffPost, CNN

Een onderzoeksjury die samen werd gebracht door speciaal aanklager Robert Mueller heeft 12 Russische inlichtingenofficieren aangeklaagd in verband met de hacking van een server van de Democratische partij bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Alle 12 waren ze lid van de Glavnoye Razvedyvatel'noye Upravleniye (GRU), een belangrijke cel binnen de inlichtingendienst van het Russische leger. Ze zouden gehandeld hebben "in functie", de domeinnaam DCLeaks.com geregistreerd hebben en valselijk beweerd hebben dat ze Amerikaanse 'hacktivisten' waren. Ze gebruikten Twitter en Facebook om de site te promoten.

Hillary Clinton

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie zouden ze "aanhoudend inspanningen" geleverd hebben om computernetwerken en e-mails van Democraten te hacken. Ze viseerden daarbij onder meer de presidentscampagne van Hillary Clinton en het bestuur van de Democratische Partij (DNC).





Volgens plaatsvervangend minister van Justitie Rod Rosenstein wordt er in de aanklacht geen enkele Amerikaanse burger genoemd. "Er is geen enkele beschuldiging in deze aanklacht dat een Amerikaanse burger een misdrijf gepleegd zou hebben. En er is ook geen bewering dat de samenzwering het resultaat van de stemming of de verkiezingsstrijd veranderd heeft."



De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin maandag in Helsinki.