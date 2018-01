12 meter hoog, meer dan 80 ton en 3000 jaar oud: Egypte verhuist beeld van Ramses II naar museum ep

25 januari 2018

15u51

Bron: Belga 2 Een kolossaal beeld van Ramses II heeft in Egypte een nieuwe plaats gekregen. Het twaalf meter hoge en meer dan 80 ton zware beeld van de beroemde Egyptische farao werd overgebracht naar de entree van het nieuwe Groot Egyptisch Museum in Gizeh, waarvan de bouwwerken nog niet zijn afgerond.

In het nieuwe museum in de omgeving van de piramides zal een groot aantal antieke Egyptische artefacten tentoongesteld worden. Het opent in de loop van het jaar zijn deuren. De kolos werd met een voertuig voor zwaar transport in een soort ijzeren kooi naar zijn bestemming gereden.

"Vandaag verwelkomen we het eerste oudheidkundige beeld, dat zijn finale plaats in het Grote Egyptisch Museum krijgt", zei minister van Oudheden Khaled al-Enani donderdag. Het beeld werd van het 400 meter verder gelegen Al Remaya-plein naar het nieuwe museum gebracht.

Het is volgens de Egyptische pers de vierde keer dat de kolos wordt verplaatst: de eerste keer 3000 jaar geleden van Aswan via de Nijl stroomafwaarts naar de toenmalige residentiestad Memphis, ten zuiden van Caïro. In 1955 liet president Gamal Abdel Nasser het beeld overbrengen naar het stadscentrum van Caïro. In 2006 werd Ramses de Grote naar Gizeh getransporteerd uit vrees dat het stenen beeld door de uitlaatgassen in het centrum schade zou ondervinden.

Ramses II (ca. 1300 v.Chr. - 1213 v.Chr.) was de derde farao van de 19e dynastie en een van de belangrijkste en machtigste heersers uit de Egyptische Oudheid.