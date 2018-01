12 maanden president Trump in 12 opvallende momenten IVI

20 januari 2018

Een jaar geleden werd Donald Trump ingehuldigd als nieuwe president van de Verenigde Staten. Hij verbaasde vriend en vijand - en misschien ook zichzelf - met zijn overwinning. Een jaar later is er heel wat gezegd en geschreven over president Trump. Van zijn ruzie met Noord-Korea's Kim Jong- un tot zijn opvallende beslissing over Jeruzalem: dit zijn de eerste 12 maanden van Trumps presidentschap.

