12-jarige jongen begint in Mexico aan universitaire opleiding in de biomedische fysica

02 augustus 2018

Bron: Belga 0 Carlos interesseert zich in videogames, maar ook in mitochondria. En hij mag op de leeftijd van 12 jaar al naar de universiteit. De jongen is het eerste kind dat aan de Nationale Autonome Universiteit van Mexico (UNAM) voor een opleiding in de biomedische fysica wordt toegelaten.

Carlos Antonio Santamaría uit Cuernavaca zal zijn studies volgende week beginnen, deelde de universiteit in Mexico-Stad mee. Dan loopt de semestriële vakantie in het Latijns-Amerikaanse land ten einde. Voor de 12-jarige aan zijn toelatingsexamen begon, had hij al meerdere stages afgelegd. "Ik wil gewoon studeren", aldus de jongen.

UNAM hoorde voor het eerst over het wonderkind drie jaar geleden, toen Carlos negen jaar oud was. Hij heeft intussen al aan cursussen over analytische scheikunde, biochemie en moleculaire biologie voor de farmaceutische industrie deelgenomen, meldt de universiteit. Daarna liefhebberde hij wat in de faculteiten voor scheikunde en materiaalonderzoek van de UNAM en volgde hij online-cursussen.

Wiskunde

Carlos slaagde in het toelatingsexamen voor zijn opleiding met 105 correcte antwoorden, daar waar 103 juiste antwoorden het minimum was. Carlos weet waaraan dat lag: wiskunde. Met integralen had hij nog wat problemen, zegt de 12-jarige. Maar nu heeft hij het onder knie en begrijpt hij de materie, verklaart hij.

Hoewel fysica en biologie vanaf volgende week centraal in zijn leven zullen staan, blijven videogames nog steeds een passie van Carlos: "Super Mario Bros is en blijft een klassieker, de basis van alles." Hij zou erg graag een videogame willen ontwikkelen, maar dan wel over biochemie.