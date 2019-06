12 doden nadat migrantenboot zinkt voor Turkse kust LB

17 juni 2019

Vanochtend rond halfacht plaatselijke tijd is een boot met meer dan 40 migranten aan boord gezonken die op weg was van Turkije naar het Griekse eiland Kos. Daarbij verdronken 12 mensen, meldt de Turkse kustwacht. Voor de kust van de Turkse stad Bodrum, op enkele kilometers van Kos, zonk de boot. 21 inzittenden konden gered worden, er werd nog gezocht naar overlevenden en eventuele slachtoffers. Over de 12 dodelijke slachtoffers is verder niets bekend.