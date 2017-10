12.000 dollar voor half opgerookte sigaar van Winston Churchill ADN

Bron: Belga 0 RV, AP Een half opgerookte sigaar van Winston Churchill is voor meer dan 12.000 dollar (10.000 euro) van eigenaar veranderd. Dat meldt het veilinghuis RR Auction.

De koper, een verzamelaar uit Palm Beach in de Amerikaanse staat Florida, kocht het kleinood via een online veiling. De sigaar is bijzonder omdat het sigaren­band­je met Churchills naam er nog op bevestigd is. De sigaar werd in 1947 door de toenmalige Britse premier gerookt in Parijs.

