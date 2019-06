12.000 aanwezigen verwacht voor herdenking 75 jaar D-Day in Normandië kv

05 juni 2019

05u56

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump brengt morgen een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats in Colleville-sur-Mer in Normandië, in het noorden van Frankrijk. Zijn bezoek kadert in de herdenkingen van de landing op D-Day op 6 juni 1944, donderdag 75 jaar geleden. Naar verwachting zullen 12.000 mensen de herdenkingen in Normandië bijwonen.

In totaal nemen meer dan 30.000 mensen deel aan de verschillende ceremonies om de landing te herdenken. Vandaag is er zo een internationale ceremonie in het Britse Portsmouth, waar heel wat staats- en regeringshoofden worden verwacht. Ook premier Charles Michel zal daar aanwezig zijn, net als Trump en zijn echtgenote Melania.

Deze namiddag en morgen vinden dan herdenkingen plaats op de kusten van Normandië, waar Trump dus ook aanwezig zal zijn. In Frankrijk zal de Franse president Emmanuel Macron Trump ontvangen. Beide staatsleiders zullen een korte toespraak geven op de herdenkingsceremonie.



Zowel in als buiten de begraafplaats zullen grote veiligheidsmaatregelen gelden. De begraafplaats ligt naast Omaha Beach, ten noordwesten van Bayeux. Daar kwamen de Amerikaanse troepen in juni 1944 aan land.

“Kalm” gesprek met Trump

Het is niet het eerste presidentiële bezoek aan de begraafplaats, waar 9.380 Amerikaanse soldaten begraven liggen, zo zei de directeur van de begraafplaats, Scott Desjardins. "De eerste president die kwam, was Jimmy carter in 1978." Daarna trokken onder meer ook Ronald Reagan en Barack Obama naar Normandië.

Parijs hoopt dat het bezoek een gelegenheid kan zijn voor een kalm gesprek met de Amerikaanse president. Zijn laatste bezoek aan Frankrijk, naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog, eindigde nog in een reeks woeste tweets van Trump aan het adres van Macron.

Het Elysée is voorzichtig optimistisch. "Amerika is onze eeuwige vriend", beklemtoont de entourage van de Franse president. Ook klinkt het nog dat "met alle Amerikaanse regeringen er verschillen, onenigheden bestonden".

Parijs oordeelt nog dat de herdenkingen van D-Day een "goede kans zijn om deze gezamenlijke overwinning te vieren". Trump en Macron zullen zo ook een gesprek onder vier ogen en een lunch hebben, waar ze het over verschillende kwesties zullen hebben zoals "Iran en de handel".

Defensie NAVO

Mogelijk zal Trump andere gevoelige onderwerpen aanhalen, zoals de defensie-uitgaven van de Europese NAVO-lidstaten. "Er bestaat een verhoogd risico dat Donald Trump de ceremonies gebruikt om de Europeanen te herinneren aan hun afhankelijkheid van de Verenigde Staten op vlak van veiligheid en defensie", waarschuwt François Heisbourg, Europa-adviseur bij 'International Institute for Strategic Studies' (IISS), een in Londen gebaseerde denktank.

"Alle Europeanen zijn het eens om te zeggen dat ze een steeds groter deel van de eigen defensie willen verzorgen, zonder de NAVO in vraag te stellen. Voor de Amerikanen is dat eerder goed nieuws", klinkt het bij het Elysée.