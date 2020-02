118 Belgische toeristen vast in hotel op Tenerife door coronavirus: “Briefje onder deur geschoven dat we op kamer moeten blijven” TT

25 februari 2020

10u16

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, ANP, Reuters 452 Het aantal Belgische reizigers dat vastzit in het H10 Costa Adeje Palace Hotel in Tenerife is opgelopen tot 118. Zowat duizend gasten moeten er binnen blijven, nadat een Italiaanse arts gisteren positief testte op het coronavirus. De man zou al een week in het hotel hebben gelogeerd vooraleer hij ziekteverschijnselen vertoonde. Intussen is ook duidelijk geworden dat zijn vrouw besmet geraakt is. Naast de 110 Belgische reizigers van TUI kwamen er in de loop van de dag nog zes klanten van Corendon bij. Touroperator Sunweb laat weten nog eens twee Belgen in het hotel te hebben. Dat maakt dus 118 landgenoten in totaal.

Vannacht raakte bekend dat de 69-jarige Italiaanse arts wel degelijk besmet is met het coronavirus. De man is afkomstig uit Lombardije, de noordelijke Italiaanse regio waar sinds afgelopen weekend honderden besmettingen zijn vastgesteld. Waarschijnlijk liep de arts het virus dus al voor zijn vakantie op, en liep hij daarna zonder enig vermoeden een week rond in het vakantieresort, het H10 Costa Adeje Palace op Tenerife. De meest voorkomende incubatietijd van het coronavirus (de tijd tussen de besmetting en de eerste ziekteverschijnselen) is ongeveer twee weken.

Roomservice mogelijk

Uit voorzorg hebben de Spaanse gezondheidsautoriteiten het hotel nu volledig afgesloten, melden de kranten El Español en El Pais. De overheid houdt er ernstig rekening mee dat de man het virus tijdens zijn verblijf ook onbewust op andere gasten heeft overgedragen. Agenten van de nationale politie bewaken het hotel, niemand kan het hotel nog in of uit.

Een van de Belgen in het hotel vertelt onze redactie dat ze vanmorgen een briefje vonden dat onder de deur van hun kamer was geschoven. Daarop staat in vier talen de vraag om binnen in hun kamer te blijven omdat het hotel “om gezondheidsredenen is gesloten”.

Sunweb heeft intussen contact gehad met de gestrande reizigers. “Ze stellen het gezien de omstandigheden goed. Ze kunnen voor de maaltijden naar het restaurant van het hotel gaan of een beroep doen op roomservice”, zegt woordvoerder Tim Van den Bergh.

“Geruchten van twee weken”

De toeristen mogen het hotel niet verlaten van de Spaanse autoriteiten, maar volgens Van den Bergh is het niet zeker hoe lang de quarantaine zal duren. “Er circuleren geruchten van twee weken, maar officieel hebben we daar van de Spanjaarden nog geen bevestiging van gekregen”, klinkt het.

Wie naar het hotel in Tenerife wilde afreizen, krijgt de keuze om de reis te laten omboeken of kosteloos te annuleren. Klanten die de voorbije week terugkeerden uit Tenerife zullen via e-mail de raad krijgen om de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsraad en het ministerie van Volksgezondheid op te volgen. Bij griepachtige symptomen, zoals koorts of keelpijn, moeten ze hun huisarts meteen consulteren.

Dicht tot 15 maart

Onder de gasten zijn ook 110 Belgen van TUI. “Onze vakantiegangers kunnen het hotel niet verlaten”, bevestigt woordvoerder Piet Demeyere. “Momenteel heeft TUI contact met de lokale autoriteiten en het management van de H10-hotelketen om meer informatie te verkrijgen. Voor vakantiegangers die de komende dagen in dit hotel moeten verblijven, zal TUI al het mogelijke doen om een alternatieve oplossing aan te bieden”, klinkt het.

Het hotel zelf laat op zijn website weten dat het tot 15 maart dicht is “om de veiligheid van klanten en personeel te vrijwaren”. Of dat betekent dat ook de reizigers tot dan in het hotel moeten blijven, is niet duidelijk.

“De reisleiding heeft contact met de hotelgasten”, aldus Corendon-woordvoerster Audrey Denkelaar. “Die mensen begrijpen dat ze de instructies van de Spaanse autoriteiten moeten opvolgen en dus gedurende twee weken binnen in het hotel moeten verblijven.”

“Leuk is dat natuurlijk niet, maar de mensen weten dat het de regel is. Ze hebben al voorbeelden genoeg gezien van cruiseschepen waarop een besmetting is uitgebroken.”

Registratie

Buitenlandse Zaken herhaalt het advies aan reizigers om zich te registreren op travellersonline.diplomatie.be. “Het duurt maar enkele seconden en zo hebben we hun contactgegevens. Het is dan makkelijker om contact op te nemen als er zich problemen voordoen. Weinigen hebben die reflex als ze naar naburige landen gaan, maar hieruit blijkt dat dit toch nuttig kan zijn.”

Het reisadvies voor Spanje werd intussen lichtjes aangepast. Zo raadt Buitenlandse Zaken aan om de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen, net als de instructies op de website van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Ook raadt Buitenlandse Zaken enkele hygiënische maatregelen aan om de verspreiding van virussen in het algemeen te vermijden.

