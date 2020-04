115 nieuwe overlijdens in Nederland, recordaantal nieuwe infecties, minder ziekenhuisopnamen RL

05 april 2020

14u34

Bron: ANP, RIVM, AD.nl 2 Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 1.766. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 115 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen is met 253 lager dan zaterdag, toen hierover 336 meldingen binnenkwamen. Dat was ook een daling ten opzichte van de dagen daarvoor, toen er telkens meer dan 500 opnames werden gemeld. Het aantal positieve testen nam met 1.224 toe tot 17.851.

Opvallend is dat er nog nooit zoveel besmettingen vastgesteld werden als vandaag. Mogelijk is dat een eerste signaal dat Nederland zijn testcapaciteit fors opvoert, een ambitie die minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge afgelopen week uitsprak.

Het aantal overlijdens is overigens niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken. De Nederlandse laboratoria voeren 3.000 à 4.000 testen per dag uit.

Onder de personen die zijn overleden zijn 3 patiënten in de leeftijdsgroep 25 tot 50 jaar. Bij al deze personen was er volgens het RIVM sprake van onderliggend lijden.



Intensieve zorgen

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft later op de middag een update over de situatie op de intensivecareafdelingen, waar de patiënten belanden die er slecht aan toe zijn. Daar lagen zaterdag 1.360 patiënten, van wie 17 in Duitsland.

We zien op dit moment het aantal opnames minder snel stijgen. We hopen dat dit zo doorzet Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg

Op zondag of maandag zouden er 2.400 bedden beschikbaar moeten zijn. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zei daar zaterdag over: "We liggen nog altijd op schema met het aantal beschikbare bedden en we zien op dit moment het aantal opnames minder snel stijgen. We hopen dat dit zo doorzet." Donderdag is voor het laatst een concreet cijfers van het aantal beschikbare iz-bedden genoemd: 2.100.

