11 verdachten moeten zich verantwoorden voor plunderen Swarovski-winkel in Parijs tijdens actie gele hesjes KVDS

19 maart 2019

16u36

Bron: Belga 0 Na de ontaarde betoging van de gele hesjes afgelopen zaterdag in Parijs worden 11 mensen voor de onderzoeksrechter geleid op verdenking van het plunderen van de Swarovski-juwelenwinkel op de Champs-Elysées. Dat is in gerechtelijke kringen vernomen.

Drie van de verdachten zijn in voorlopige hechtenis genomen, de acht anderen blijven onder gerechtelijk toezicht. De onderzoeksrechter zal nu over hun verdere aanhouding beslissen.

Bulgari

Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar het plunderen van de juwelenwinkel Bulgari op dezelfde laan. Ook in deze zaak is een verdachte voor de onderzoeksrechter geleid.





Dat waren overigens niet de enige zaken die zaterdag het mikpunt waren van geweld en plunderingen. Ook het restaurant Fouquet’s en enkele andere luxewinkels en bankfilialen op de Champs-Elysées kregen hun deel.





De Franse eerste minister Edouard Philippe heeft maandag bekendgemaakt dat de prefect van de Parijse politie Michel Delpuech bedankt wordt voor bewezen diensten. Zijn opvolger is de prefect van Nouvelle-Aquitaine, Didier Lallement. Er wordt ook aan gedacht om in de toekomst bepaalde manifestaties te verbieden en de boetes te verhogen voor wie deelneemt aan manifestaties en zich daarbij misdraagt.