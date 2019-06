11 ton afval en 4 lichamen gevonden bij grote opruimactie op Everest KVDS

05 juni 2019

18u05

Bron: Reuters 3 Buitenland Een team van 20 sherpa’s heeft de afgelopen twee maanden maar liefst 11 ton afval van de hoogste berg ter wereld gehaald tijdens een grote opruimactie. Ze borgen ook de lichamen van 4 klimmers. Die werden nog niet geïdentificeerd en het is nog niet duidelijk wanneer ze precies stierven.

De Nepalese sherpa’s vertelden bij hun terugkomst dat de hellingen van de 8.850 meter hoge Everest bezaaid waren met menselijke uitwerpselen, gebruikte zuurstofflessen, gescheurde tenten, touwen, gebroken ladders, blikjes en plastic verpakkingen, die de afgelopen decennia door klimmers werden achtergelaten. Ze concentreerden zich zowel op de aanlooproute naar het basiskamp als op de kampen richting de top van de berg.

Lichamen

Twee van de vier lichamen vonden de sherpa’s op de verraderlijke Khumbu Icefall, de andere twee op de derde kampsite op de Western Cwm. Het afval en de lichamen waren verborgen onder het ijs, maar kwamen door het smelten van de sneeuw in de zomer aan de oppervlakte.





Dit klimseizoen kwamen in totaal 11 klimmers om in hun poging om de top van de Everest te bereiken. 9 van hen probeerden dat langs de Nepalese kant, 2 langs de Tibetaanse kant. Het was daarmee het dodelijkste klimseizoen sinds 2015. (lees hieronder verder)

Nepal verleende dit jaar 381 vergunningen om de Everest te beklimmen, van 9.774 euro per stuk. Foto’s toonden hoe druk het op de top was, met lange wachtrijen in de ‘death zone’ tot gevolg. Dat gebied wordt zo genoemd omdat het door het gebrek aan zuurstof en de ijzige kou op die hoogte dodelijk kan zijn. Volgens de autoriteiten zou het slechte weer er dit jaar voor gezorgd hebben dat er weinig momenten waren om de top te bereiken. Als die zich dan toch aandienden, wilde iedereen tegelijk naar boven.

