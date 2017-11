11 toeristen komen om bij vliegtuigcrash in Tanzania

KV

21u23

Bron: ANP

1

Thinkstock De Serengeti in Tanzania.

Een klein vliegtuigje is vandaag neergestort in het noorden van Tanzania. Elf mensen kwamen om. Het toestel was op weg naar het nationale park Serengeti, dat populair is bij toeristen. Over de nationaliteit van de toeristen konden de autoriteiten nog niets zeggen.