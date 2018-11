11 miljoen euro belasting ontdoken: 45 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen in Nederland sam

Bron: anp 1 De Nederlandse fiscale opsporingsdienst FIOD heeft 45 miljoen sigaretten in beslag genomen bij huiszoekingen in onder meer Rotterdam, Rijswijk en Schiedam. Op de sigaretten is geen accijns en omzetbelasting betaald, waardoor voor ongeveer 11 miljoen euro aan belasting ontdoken werd. De sigaretten worden vernietigd.

Bij de actie zijn drie mannen van 47, 56 en 58 jaar aangehouden op verdenking van grootschalige sigarettensmokkel. Verder is in Rotterdam een vrachtwagenchauffeur ingerekend wiens voertuig in een loods werd aangetroffen vol illegale sigaretten. Ook legde de FIOD beslag op 130.000 euro contant geld, twee vrachtwagens en een bankrekening.

De drie verdachten van grootschalige sigarettensmokkel zouden deel uitmaken van een criminele organisatie die per zeecontainers sigaretten naar Nederland laat komen. Volgens de bijbehorende transportdocumenten zouden de sigaretten daarna naar een land buiten de Europese Unie gaan. Tijdens het vervoer in Nederland worden echter bijna alle sigaretten uit de containers gehaald om ze vervolgens illegaal te verkopen in Nederland en andere Europese landen.

