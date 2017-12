11 migranten overleven in dichtgelijmde vrachtwagen dankzij lading Belgische chocolade kv

01u10

Bron: The Telegraph 0 Thinkstock De truck vervoerde een lading Belgische chocolade. In het Verenigd Koninkrijk zijn zaterdag elf immigranten aangetroffen die opgesloten zaten in een vrachtwagen waarvan de sloten vastgelijmd waren. Tien Irakezen en een Afgaan overleefden op de lade dure Belgische chocolade aan boord van de truck. Onder hen ook zes minderjarigen.

De illegale migranten werden ontdekt toen de vrachtwagen halt hield aan een truckstop en voorbijgangers hoorden dat er "geroep" uit de laadruimte kwam. De politie kwam ter plaatse, maar moest de brandweer erbij halen om de truck te openen. De sloten waren immers dichtgelijmd, zo vertellen ooggetuigen.

Gebonk en geroep

Dave Thomas , de uitbater van het Willoughby Hedge Layby Cafe, het zaakje aan de truckstop langs de A303 nabij Westminster, was erbij: “Ik zat in het café samen met drie andere chauffeurs toen iemand binnenkwam en zei dat er aan de zijkant van een van de trucks een luid gebonk was,” vertelt hij. “We wisten allemaal meteen wat het gebonk en geroep betekende. Het is hier de voorbij vijftien jaar nog twee keer gebeurd, denk ik."

Thomas was er getuige van hoe de brandweer de sloten moest openbreken. “Het is blijkbaar een typisch trucje van de bendes die deze mensen het land binnensmokkelen. Ze krijgen hen in de truck, vervangen en beschadigen de sloten en plakken ze dicht zodat ze niet geopend kunnen worden.”

Belgische chocolade

“De groep zat in het achterste deel van de trailer weggemoffeld en ze hadden gegeten van de palet erg dure Belgische chocolade aan boord. Ze hebben blijkbaar erg veel geluk gehad, aangezien het hier om een koelwagen ging, maar het deel waarin de chocolade zich bevond, had een normale temperatuur,” aldus Thomas.

Volgens de politie van Warminster waren de kinderen tussen zes en vijftien jaar oud. De brandweer van Trowbridge die ter plaatse kwam, deelde aan The Telegraph mee dat er ook een baby aan boord was.

Er kwamen ambulances ter plaatse, de migranten werden medisch onderzocht en vervolgens aangehouden. De Britse immigratiedienst laat weten dat er stappen worden ondernomen om hen weer het land uit te zetten.