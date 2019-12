11 landen slaan handen in elkaar om internethandleidingen voor bouw van bommen offline te halen kv

05 december 2019

17u49

Bron: Belga 2 In een gezamenlijke actie hebben de politiediensten van tien Europese landen en de VS vorige week meer dan 1.700 internetlinks met handleidingen voor de bouw van bommen bij hun serviceprovider gemeld om ze uit de lucht te halen. Dat maakt de Duitse federale recherche (BKA) vandaag bekend. Alleen al het BKA, dat de actie in gang had gezet, heeft meer dan 600 van deze links kunnen opsporen.

Achtergrond van de internationale samenwerking is het verhinderen van terreuraanslagen. Bij onderzoek naar terroristen blijkt steeds maar weer dat handleidingen op het internet een rol spelen.

"Vorig jaar konden we een aanslag verhinderen waarbij met een zelf gebouwde springlading ricine zou vrijkomen. De handleiding hiervoor had de verdachte op het internet gevonden", zei Jürgen Peter, hoofd van de afdeling bescherming van de staat bij het BKA. "Dat toont aan welk potentieel dergelijke handleidingen hebben en hoe belangrijk het is dat ze van het internet verdwijnen.”



Nog volgens het BKA zijn niet alleen links op het gewone internet en het ‘Darknet’ gemeld, maar werden er ook distributiekanalen geïdentificeerd en onderzoeken tegen kopers en verkopers ingeleid.

Het federaal parket in België laat weten dat het niet aan deze actie heeft deelgenomen.