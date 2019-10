11 kilo harddrugs aangetroffen op Nederlands marineschip

27 oktober 2019

De politiedienst Koninklijke Marechaussee heeft bij het doorzoeken van de Zr. Ms. Johan de Witt in Den Helder gisteren harddrugs aangetroffen. Het marineschip was donderdag teruggekeerd uit het Caribisch gebied. Een gecombineerd zoekteam van de marechaussee en douane trof de drugs aan boord van het marineschip aan verstopt in pakketten. Het gaat om ongeveer 11 kilo harddrugs, vermoedelijk cocaïne, meldde het ministerie van Defensie vandaag.