11-jarige jongen wordt jarenlang verplicht seks te hebben met stiefmoeder “om hem niet homo te laten worden” Arne Adriaenssens

25 november 2018

18u51

Bron: The Mirror 0 Het verhaal van de 11-jarige Daniel Dowling is even schrijnend als misselijkmakend. De jongen werd drie jaar lang misbruikt door zijn vader en stiefmoeder “uit vrees dat hij homo zou worden”. Nu, 25 jaar na de feiten, werd het tweetal eindelijk achter de tralies gezet.

Het begon allemaal onschuldig op een zondagnamiddag in 1993. De 11-jarige Daniel Dowling speelde samen met zijn vader Richard Dowling en dienst nieuwe vriendin Annette Breakspear (toen beide 38) een potje mens-erger-je-niet. Na enkele spelletjes gespeeld te hebben, besloot vader Richard het gebeuren wat spannender te maken door er een striptease-spel van te maken. Wie verloor, moest iets uittrekken. Enkele potjes later zat Annette Breakspeare poedelnaakt aan tafel.

“Ze droegen me op haar aan te raken en haar borsten te kussen”, getuigt de nu 36-jarige Daniel. “Mijn vader spoorde me aan het te doen dus ik dacht dat het oké was. Achteraf bekeken denk ik dat die nacht een test was om te zien hoe ik zou reageren. Snel nadien begon het echte misbruik.”

We keken porno in bed en vervolgens hadden we trio’s. Ze zei me wat ik moest doen. Soms was papa zelfs niet thuis, maar moest ik van haar nog naar de slaapkamer komen. Daniel Dowling

Seksuele terreur

Niet veel later pikte Richard zijn zoon op van de scouts. Hij vertelde hem dat hij Annette “een kus voor het slapengaan moest geven”. “Ik wandelde de kamer binnen en zij lag naakt en geboeid op bed”, zegt Daniel, “Ik gaf haar een kus en maakte aanstalten om te vertrekken, maar ze vroeg me om haar aan te raken en één van haar handen los te maken. Die avond hadden we voor het eerst seks. Na enkele minuten kwam ook mijn vader binnen en deed hij met ons mee.”

Deze misselijkmakende gebeurtenis was het begin van drie jaar seksuele terreur. Soms moest hij samen met Annette naar porno kijken waarna ze hem zei: “Dit is hoe je het moet doen.” Op nog een andere avond riep ze hem in haar kamer en verplichtte ze hem seks met haar te hebben. Eén keer werd hij zelfs in de slaapkamer geroepen terwijl zijn vader en Annette aan het vrijen waren. Richard moest dan van zijn vriendin stoppen waarna zijn zoon zijn plaats moest innemen.

“Ik was een enig kind en speelde veel met Lego. Zij kwam echter steeds binnen en verplichtte me dingen met haar te doen. We keken porno in bed en vervolgens hadden we trio’s. Ze zei me wat ik moest doen. Soms was papa zelfs niet thuis, maar moest ik van haar nog naar de slaapkamer komen.”

Nog een pedofiel

Pas drie jaar en zo’n 20 verkrachtingen later hield de nachtmerrie eindelijk op. Richard en Annette gingen uit elkaar. De reden voor de breuk was dat Annette op één dag zowel seks met Daniel had als met Daniel’s grootvader (de vader van Richard). Dat was de druppel die de emmer deed overlopen en een punt achter de relatie zette.

De 14-jarige Daniel en zijn vader verhuisden daarop van hun woonplaats Bracknell naar het Britse kustplaatsje Weymouth. Hier sloeg het noodlot twee jaar later opnieuw toe wanneer hij in de handen viel van nog een andere pedofiel. Dit kwam al snel uit toen de politie getipt werd over de man en zijn huis bestormde. Hier vonden ze een resem beelden van naakte jongens, onder hen ook Daniel.

In de nasleep van dit traumatiserende incident ging hij in therapie bij een kinderpsycholoog. Hier praatte hij voor het eerst over hoe hij eerder al misbruikt werd door zijn vader en stiefmoeder. De psycholoog gaf dit door aan de politie die Richard naar het kantoor liet komen. De man zei dat Daniel slechts een“aandachtszoekende leugenaar” was. De zaak werd verder niet meer onderzocht. Annette werd zelf nooit verhoord.

Dit kwam hard aan bij Daniel en duwde hem nog dieper de put in. Angstaanvallen en depressies volgden elkaar op waarna hij zelfs een zelfmoordpoging ondernam.

“Monsterlijk misbruik”

Pas in 2015, 22 jaar nadat het misbruik begon, raapte Daniel zijn moed bij elkaar en belde hij zijn vader. Gewapend met een recorder sprak hij over het misbruik en dwong hij hem tot een bekentenis. Richard, die aan de telefoon alles bekende, wist niet dat zijn zoon het hele gesprek opnam. Met de audiofile als bewijs stapte hij naar de politie in Surrey, waar hij voor het eerst serieus genomen werd. Kort daarop gaf Richard zijn daden toe en zei hij er erg beschaamd en gedegouteerd over te zijn. “Ik weet niet of de trainingen zijn verbeterd of dat ik in 1998 gewoon pech had, maar ik raad alle slachtoffers van misbruik in het verleden aan om alsnog uit de schaduw te treden en aangifte te doen.”

Eens het proces in mei dit jaar van start ging, bleek de man echter toch over weinig realiteitsbesef te beschikken. Als verzachtende omstandigheid voor zijn daden gaf hij aan dat hij bang was dat Daniel “homo zou worden”. Naar eigen zeggen zou hij geprobeerd hebben Daniel te wapenen tegen alle homoseksuele pedofielen door hem te leren wat goed en kwaad was. Ook wou hij zijn zoon tonen hoe hij een vrouw moest behandelen. Hij wees zelf naar de “manipulatieve Annette” als grote schuldige. Zij zou hem erg beïnvloed hebben.

Ik raad alle slachtoffers van misbruik in het verleden aan om alsnog uit de schaduw te treden en aangifte te doen. Daniel Dowling

Voor de rechter pleit dat hem zeker niet vrij. “Jouw verwrongen idee van goed en kwaad zorgde ervoor dat je zoon steeds weer verkracht werd door je partner. Je bent erin gefaald hem te beschermen van het gedrag van je vriendin en jezelf. De schade is erg groot en het misbruik van vertrouwen monsterlijk.” Annette werd veroordeeld tot Annette jaar cel. Richard kreeg vijf jaar.

“Voor mij is hij dood”

Daniel, die nu openlijk homoseksueel is, ondervindt nog elke dag schade van die bewuste periode. “Ik werd geseksualiseerd vanop zulke jonge leeftijd dat seks nu niets meer voor me betekent.” Hij is momenteel single en koestert niets dan woede voor het tweetal dat zijn jeugd verpestte. “De weinige positieve herinneringen uit mijn jeugd zijn vernietigd door hen. Wanneer ik haar parfum ruik of een mens-erger-je-niet zie, komt alles weer boven.”

Ook over het gedrag van zijn vader in de rechtbank is hij niet te spreken. Hij had hem op voorhand al twee jaar niet meer gesproken en is ook nu niet van plan terug toenadering te zoeken. “Papa stak de schuld op mij in plaats van zelf schuld te bekennen. Voor mij is hij nu dood.”