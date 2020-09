11-jarige brengt zieke oma naar huis in Mercedes-Benz JOBR

07 september 2020

10u49

Bron: 11ALIVE 54 Opmerkelijk verhaal uit Amerika. Daar heeft een jongen van 11 jaar zijn grootmoeder die onwel werd geholpen door achter het stuur te kruipen en haar naar huis te rijden in haar eigen auto. Amerikaanse media noemen de jonge tiener intussen “de rijdende beschermengel”.

PJ, de jongen van 11, liep samen met zijn grootmoeder Angela op straat in het Amerikaanse Indianapolis. Plots merkte PJ dat zijn oma onwel werd en het moeilijk kreeg om op haar benen te blijven staan. “Mijn kleinzoon had al gauw in de gaten dat er iets niet klopte”, vertelt Angela aan Amerikaanse nieuwssites. “Ik leunde tegen een verkeersbord omdat ik anders op de grond zou vallen. Ik voelde me duizelig en gedesoriënteerd.”

Kleinzoon PJ twijfelde geen moment en snelde ter hulp. Hij kroop achter het stuur van de Mercedes-Benz van Angela om haar naar huis te brengen. “Opeens kijk ik naar rechts en zie ik mijn auto rustig naar me toe komen”, vertelt Angela. PJ vervoerde zijn grootmoeder naar huis, een ritje van zo’n twee kilometer. Hij parkeerde de auto netjes op de oprit, hielp zijn oma uit te stappen, legde haar op de sofa en gaf haar iets te eten. Een heldendaad volgens Amerikaanse media.

Volgens oma Angela was het niet de eerste keer dat PJ achter het stuur kroop. Hij leerde thuis autorijden met de hulp van zijn grootvader.

