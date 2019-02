11-jarig verkracht meisje bevalt van baby omdat Argentijnse regering abortus weigerde AW

28 februari 2019

18u43

Bron: The Guardian 6 In Argentinië is een 11-jarig meisje van de baby van haar verkrachter bevallen. Ze moest wel want de regering weigerde een abortus, ondanks meerdere verzoeken van haar moeder en mensenrechtenactivisten om de foetus weg te halen. Uiteindelijk onderging ze een keizersnede: “Horror voor een 11-jarig kind”.

Lucia, een 11-jarig Argentijns meisje, was 24 weken zwanger toen artsen besloten om haar baby via een keizersnede ter wereld te brengen. De baby was ongeveer zo groot als een maïskolf (30 centimeter) en had een kleine overlevingskans, maar gezien Lucia’s jonge leeftijd en om haar veiligheid te garanderen, zat er niet veel anders op.



Zelfmoord

Vijf weken geleden ontdekten dokters van het Eva Péron ziekenhuis in het noorden van Argentinië, dat het 11-jarige meisje al 19 weken zwanger was. En de artsen waren niet enkel verbouwereerd door haar jonge leeftijd. Lucia werd immers om een andere reden dan haar zwangerschap naar het ziekenhuis gebracht: ze had ernstige snijwonden op haar armen die een poging tot zelfmoord insinueerden.

Oude man

Lucia wilde dat “het ding dat de oude man in me stopte” verdween. Haar zwangerschap was immers het resultaat van herhaaldelijk misbruik. En de oude man waarop Lucia doelde, was de 65-jarige partner van haar oma. Haar oma kreeg drie jaar geleden het hoederecht over Lucia en haar twee oudere zussen nadat die misbruikt werden door de vriend van hun moeder.

Omdat het meisje maar 11 jaar oud was, én omdat haar zwangerschap het resultaat was van verkrachting, ijverden de dokters, mensenrechtenactivisten en de moeder van Lucia voor een abortus. Ook de Argentijnse pers mengde zich en berichtte uitgebreid over het tragische lot van Lucia. Dat gebeurde anoniem.

Argentijnse abortus

Maar ondanks de grote belangstelling, werd het verzoek voor een abortus keer op keer geweigerd door de Argentijnse regering.

In Argentinië is een abortus immers ten strengste verboden. Toch gelden er twee uitzonderingen wanneer de zwangerschap het resultaat is van verkrachting, of wanneer de vrouw haar eigen veiligheid in het gedrang komt door de zwangerschap. Bij het 11-jarige meisje waren beide uitzonderingen van toepassing, toch mocht ze geen abortus plegen.

Ik wil het ding weg dat de oude man in me stopte Lucia, slachtoffer van verkrachting

Slachtoffer van verkiezingsstrijd

Een politieke zet volgens de arts die de vroegtijdige keizersnede uiteindelijk uitvoerde: “Dat meisje is het slachtoffer van een verkiezingsstrijd. Ze werd gebruikt om stemmen te ronselen.” Ook mensenrechtenactivisten hekelen de macht van politici die bepalen of een vrouw al dan niet een abortus mag plegen.

Aan de andere zijde staan dan weer de verzetsstrijders die fel gekant zijn tegen abortus. Onder hen ook Carlos Alberto Sanchez: de aartsbisschop in Tucuman, de Argentijnse provincie waar Lucia woont. Hij sprak zich niet enkel streng uit over de abortus, maar onthulde ook de ware identiteit van Lucia die door de pers geheim werd gehouden.

“Beide levens” konden volgens de aartsbisschop gered worden. “Dat weerloze wezentje werd uit de baarmoeder van zijn moeder gerukt toen het slechts 24 weken oud en prematuur was. Nu ligt het daar met tubes en weinig overlevingskans. Als de zwangerschap twintig dagen langer geduurd zou hebben, hadden zowel de moeder als het kind kunnen leven”, voegde een Argentijnse journalist eraan toe via een Twitterbericht.

Ese ser humano indefenso e inocente es a quién los abortistas lograron arrancar del vientre de su mamá en Tucumán. 24 semanas y prematuro. Ahora entubada y con riesgo de muerte cuando podían esperarse 20 días más y asegurar las dos vidas. Hay que ser hijo de puta! https://t.co/wBxs8kn9UZ Mariano Obarrio(@ marianoobarrio) link

450.000 illegale abortussen

Zulke reacties én de strenge abortuswetgeving in Argentinië zorgen ervoor dat vrouwen maar al te vaak een illegale en onveilige abortus laten uitvoeren, in het geniep weliswaar. Zo zou er naar schatting elke 90 seconden een Argentijnse vrouw een abortus ondergaan. In totaal zijn dat 450.000 illegale abortussen per jaar.

