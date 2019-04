11-jarig meisje moet VS verlaten, terwijl familie mag blijven Redactie

13 april 2019

10u36

Bron: AP, The New York Times 0 Dora Alvarado is in oktober 2018 met haar twee dochters uit El Salvador gevlucht. De drie hebben in de VS asiel aangevraagd, maar door een fout van de immigratiedienst dreigt de jongste dochter Laura (11) het land uitgezet te worden. Mama en zus Adamaris (15) hebben het deportatiebevel niet gekregen. De familie wil koste wat het kost voorkomen dat Laura terug moet, want in El Salvador loopt ze gevaar.

Een familielid van het gezin had vorig jaar in El Salvador een moord zien gebeuren. Hij getuigde erover in de rechtbank, maar de gevolgen waren groot. Leden van de bende die achter de moord zat, begonnen de familie te bedreigen. Enkele familieleden werden vermoord. Toen ook de 15-jarige Adamaris bedreigd werd met de dood door een lid van de criminele organisatie MS-13, besloot Dora met haar twee dochters te vluchten.

Toen ze in Mexico de grens met de Verenigde Staten overstaken, vroegen Dora, Adamaris en Laura meteen asiel aan in Houston. Ze hebben zich sindsdien aan elke afspraak gehouden met de Dienst Immigratie en hebben nooit te horen gekregen dat er een probleem was. Tot afgelopen woensdag. Dora, Adamaris en Laura verschenen zoals gepland voor de Rechtbank van Immigratie, maar daar kreeg Laura plots te horen dat ze het land moet verlaten en terug moet keren naar El Salvador. Zonder mama en zus, want die mogen dus wel blijven.

Volgens de advocate van het gezin heeft Immigratie een fout gemaakt. De hulporganisatie Fiel, die zich inzet voor immigranten, moet de zaak van Laura dringend herbekeken worden. De dienst voor Immigratieherziening heeft laten weten dat te zullen doen.