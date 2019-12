11 gewonden bij schietpartij in populaire wijk in New Orleans ttr

01 december 2019

13u17

Bron: nola, abc news 24 In New Orleans vielen elf gewonden bij een schietpartij in een toeristische wijk in het centrum van de Amerikaanse stad, zo berichten Amerikaanse media op basis van een politiemededeling. De toestand van twee slachtoffers is kritiek.

De schietpartij vond iets voor 3.30 uur plaats in Canal Street in French Quarter. Het historische hart van de stad is bekend om het bruisende nachtleven. Een politiepatrouille die al aanwezig was ter plekke voor de Bayou Classic, een American footballwedstrijd die traditioneel in het eerste weekend na Thanksgiving plaatsvindt, reageerde onmiddellijk. Aanvankelijk dachten de agenten dat ze beschoten werden.

Op het moment van de feiten waren er veel mensen in de omgeving, waardoor het moeilijk was om te bepalen wie de schoten afvuurde. De politie pakte een persoon op, maar het is onduidelijk of dit individu een rol speelde bij de schietpartij.

Vijf slachtoffers werden naar het University Medical Center gebracht. De vijf anderen worden verzorgd in het Tulane ziekenhuis. Een ander slachtoffer ging zelf naar een ziekenhuis in de buurt, zo tweet de politie. Twee personen zijn er erg aan toe. Een slachtoffer kreeg een kogel in de borst, het andere slachtoffer kreeg er een in de romp. Volgens een politiewoordvoerder raakten er geen agenten gewond.

Meer details over de schietpartij zijn op dit moment niet bekend.