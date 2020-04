11 doden door explosie in Colombiaanse steenkoolmijn RL

05 april 2020

03u47

Bron: ANP, El Espectador, Twitter 1 UPDATE In Colombia zijn zaterdagmiddag minimaal 11 mijnwerkers omgekomen na een explosie in een steenkoolmijn. Dat melden lokale autoriteiten en media.

De explosie trof zaterdagmiddag drie mijnen nabij de plaats Pueblo Viejo, op ongeveer 80 kilometer ten noorden van hoofdstad Bogotá. De ontploffing zou het gevolg zijn van een opeenhoping van methaangassen, aldus gouverneur Nicolás García Bustos.

Op het moment van de explosie waren 15 mijnwerkers aan het werk in de mijn. Speciale reddingsteams, brandweer en hulpdiensten probeerden opgesloten mijnwerkers nog te helpen.



Volgens het meest recente rapport van de hulpdiensten zijn uiteindelijk vier mijnwerkers bevrijd. Voor 11 mijnwerkers kwam die hulp te laat.

Ontploffingen in mijnen komen in Colombia vaker voor. Donderdag nog kwamen bij een gasexplosie in een mijn in San Cayetano, in het noordoosten van het land, zes mijnwerkers om het leven.

Hacia el medio día de hoy se nos ha informado de la explosión por acumulación de gases en una mina de carbón de la vereda Pueblo Viejo en Cucunubá. Al interior de la misma se encontraban entre 10 y 12 mineros. Hemos desplazado hasta el lugar todos los organismos de socorro. pic.twitter.com/zEzTjGgUb8 Nicolás García Bustos(@ nicolasgarciab) link