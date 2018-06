11 doden bij ontploffing in Chinese mijn: 23 mijnwerkers gered kg

06 juni 2018

06u11

Bron: Belga 2 Bij een explosie in een mijn in het noordoosten van China zijn 11 mijnwerkers omgekomen, terwijl 25 kompels vastzitten. Dat meldden de Chinese staatsmedia. Een vrachtwagen met explosieven kwam tot ontploffing aan de ingang van de ijzermijn. Er zitten ook kompels vast, van wie er 23 ondertussen konden worden gered.

De mijn ligt in de provincie Liaoning en wordt uitgebaat door de groep Huamei, een dochteronderneming van China Coal. Om 16 uur lokale tijd - 9 uur Belgische tijd - vond er een ontploffing plaats aan de ingang van de mijn. Pas 6 uur later was er opnieuw elektriciteit en ventilatie in de mijn.

Woensdagochtend slaagden de reddingswerkers erin om 23 ingesloten mijnwerkers te redden. Er zijn nog steeds zoekacties aan de gang. Er vielen ook 9 gewonden, die werden overgebracht naar het ziekenhuis.

In China gebeuren wel vaker mijnongevallen. In mei 2017 verloren 18 kompels het leven door een gaslek in een koolmijn in de zuidelijke provincie Hunan. Twee maanden eerder kostte het knappen van een liftkabel nog het leven aan 17 mensen in een mijn in het noordoosten van het land. In december 2016 stierven 59 mijnwerkers bij ontploffingen in twee mijnen in de provincie Heilongjiang.