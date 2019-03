11 doden bij instorting van gebouw in India, 15 mensen mogelijk nog bedolven onder puin kg

21 maart 2019

14u56

Bij de instorting van een gebouw in opbouw in het zuiden van India zijn zeker elf doden gevallen. Dat bevestigen de hulpdiensten vandaag, drie dagen na de ramp. 53 mensen werden vanonder het puin gehaald, en de kans bestaat dat er nog 15 mensen onder het puin liggen. "Zij hebben nog maar weinig kans de ramp te overleven", aldus een van de reddingswerkers aan AFP.

Het vijf verdiepingen tellende gebouw in het dorp Dharwad in de zuidelijke staat Karnataka stortte dinsdag in terwijl het in aanbouw was. Tientallen mensen raakten bedolven, de meeste van hen arbeiders die aan het werk waren op de site. De meeste slachtoffers zijn afkomstig uit het noorden van India.



De werfverantwoordelijke is in beschuldiging gesteld voor onopzettelijke doodslag, maar de politie wacht tot het einde van de reddingsoperatie om hem op te pakken.