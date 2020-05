11.600 nieuwe besmettingen in een dag tijd, maar Poetin beëindigt quarantaine in Rusland Rusland intussen in top drie van landen met meeste corona-infecties KVDS ADN TT

Bron: Belga, ANP 21 De Russische president Vladimir Poetin heeft vanmiddag verklaard dat vanaf morgen de maatregel om thuis te blijven niet meer kracht is. De uitspraken van de president komen er ondanks het feit dat het aantal coronavirusbesmettingen in het land blijft stijgen: de afgelopen 24 uur werden in het land meer dan 11.600 nieuwe gevallen geteld.

“Vanaf morgen 12 mei is de periode van niet-werken die in het hele land van kracht was voorbij. De strijd tegen deze epidemie is echter nog niet afgelopen”, zei Poetin in een toespraak op de televisie. “Vanaf 12 mei moeten waar mogelijk voorwaarden worden geschapen voor de hervatting van activiteiten in de basissectoren van de economie: bouw, industrie, landbouw, telecommunicatie, energie en de winning van grondstoffen”, zei hij.

Regionale ambtenaren hebben de taak om te beslissen of de quarantainemaatregelen op lokaal niveau moeten worden verlengd. In de hoofdstad Moskou en de omliggende regio, waar de meeste gevallen zijn geregistreerd, zijn quarantainemaatregelen voor de rest van deze maand van kracht.



Grote evenementen blijven in het hele land nog wel verboden en alle hygiënemaatregelen blijven gewoon van kracht. Poetin zei dat Russen van 65 jaar en ouder nog thuis moeten blijven. De president kondigde ook nieuwe sociale uitkeringen aan voor gezinnen met kinderen en nieuwe steunmaatregelen voor de Russische economie.

“We zijn nu klaar”

Poetin zei aan het einde van zijn toespraak nog dat Rusland erin geslaagd is het ergste te vermijden, dankzij de opsluiting en het stopzetten van de activiteit. “Ervaringen elders in de wereld hebben uitgewezen dat overbelaste gezondheidsstelsels de hoofdoorzaak zijn van hoge sterfte”, zei hij. “Maar, ik herhaal, we zijn nu klaar”, voegde de Russische president eraan toe. Volgens Poetin is het aantal ziekenhuisbedden voor COVID-19-patiënten sinds maart gestegen van 29.000 naar 130.000.

Volgens de Russische autoriteiten is de sterke toename in het aantal gevallen van de afgelopen tien dagen te wijten aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgevoerde tests en dus niet aan een versnelde verspreiding van het virus.

Dat zou ook de lage mortaliteit moeten verklaren: in Rusland zijn tot nu toe 2.009 doden geteld door Covid-19, hoewel volgens sommigen het aantal doden wordt onderschat. Intussen zouden al 5,6 miljoen tests zijn uitgevoerd. Rusland telt in totaal 142 miljoen inwoners.

Traag

Rusland reageerde aanvankelijk traag op de pandemie en besloot pas eind maart de eerste lockdowns door te voeren. De populariteit van Poetin na twee decennia aan de macht ligt lager dan ooit, nu het coronavirus zo om zich heen grijpt in Rusland.

