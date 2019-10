11.11.11: “Europa kan na Turkse aanval geen passieve toeschouwer zijn” SVM

11 oktober 2019

19u46

Bron: Belga 0 11.11.11 wil dat Europa het volle diplomatieke gewicht in de schaal werpt om ervoor te zorgen dat Turkije afziet van een grootschalig militair offensief in Noordoost-Syrië. "Europa kan in dit alles geen passieve toeschouwer zijn. De Turkse militaire inval dreigt te leiden tot een enorme humanitaire crisis, grote aantallen Syriërs die op de vlucht moeten slaan en een comeback van Islamitische Staat", waarschuwt de Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

11.11.11 hoopt dat de vijf Europese landen die in de vijftienkoppige VN-Veiligheidsraad zetelen de opties verkennen om internationale observatoren te ontplooien in het Turks-Syrische grensgebied en de mogelijkheid van sancties tegen Turkije bespreken. Bovendien moet de onvoorwaardelijke toegang voor humanitaire organisaties ten allen tijde verzekerd blijven, want die zou in het gedrang komen door het conflict.

‘Safe zone’

Daarnaast zouden er volgens schattingen van de Verenigde Naties tot 340.000 Syriërs op de vlucht kunnen slaan voor het oorlogsgeweld. Om de druk van de vluchtelingen in Turkije te verlichten, moet Europa tegelijk ook de nodige financiële middelen voor kwaliteitsvolle opvang verzekeren (vooral op de Griekse eilanden) en grotere aantallen Syrische vluchtelingen hervestigen.

De creatie van een zogenaamde Turkse ‘safe zone’ kan er volgens 11.11.11 ook toe leiden dat de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije nog meer onder druk gezet worden om terug te keren naar Syrië. Die gebeurt namelijk niet zo vrijwillig, zo blijkt uit verschillende getuigenissen die ngo's de afgelopen maanden verzamelden.

Gevaar van IS

Bovendien zou 83 procent van de Syrische vluchtelingen in Turkije niet afkomstig zijn van het noordoosten, waardoor critici Erdogan ervan beschuldigen de demografische kaart van het gebied te willen hertekenen en manipuleren ten nadele van de Syrische Koerden. “De EU moet Turkije duidelijk maken dat de situatie in Syrië nog steeds niet veilig is voor de terugkeer van vluchtelingen en dat ze niet zal meewerken aan terugkeerprogramma's zolang niet voldaan is aan de VN-criteria”, aldus 11.11.11.

Tot slot hekelt de organisatie ook de situatie dat Koerden hun troepen nu zullen concentreren aan de Turkse grens. De bewaking van meer dan 10.000 IS-strijders dreigt daardoor verwaarloosd te worden.