11.000 gezinnen zonder elektriciteit in noorden van Frankrijk TT

10 maart 2019

20u49

Bron: Belga 0 In de Noord-Franse regio Hauts-de-France, die grenst aan West-Vlaanderen en Henegouwen, zitten 11.000 gezinnen nog zonder elektriciteit vanwege het stormweer. De brandweer moest meer dan 2.500 keer tussenkomen in de regio. Er is sprake van zware materiële schade.

In de departementen Nord, Pas-de-Calais en Somme gold tot 20 uur code oranje. In Arras werden windsnelheden tot 126 km/uur gemeten, in Saint-Quentin (Aisne) 120 km/uur.

De brandweer moest vooral tussenkomen voor omgewaaide bomen en weggewaaide daken. Er vielen geen gewonden.

Vanavond zaten wel nog ruim 11.000 gezinnen zonder stroom. Rond de middag waren dat er 35.000, aldus stroomnetbeheerder Enedis.