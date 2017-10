108 Brazilianen opgepakt in onderzoek naar kinderporno 04u15

Bron: BBC 0 Thinkstock In Brazilië werden in 24 verschillende staten en de hoofdstad 108 mensen opgepakt in het kader van een grootschalig politieonderzoek naar pedofilie waarbij meer dan 150.000 schokkende beelden werden gevonden op het zogenaamde 'dark web', dat deel van het internet waar normale zoekmachines geen toegang toe hebben.

Minister van Justitie Torquato Jardim zegt dat de gearresteerden deel uitmaken van een pedonetwerk dat pornografische beelden van kinderen deelt via computers en mobiele telefoons.



Ze gebruikten gesofisticeerde middelen om buiten de radar te blijven. "Ze slaan hun illegale foto's op op een computer van een vreemde die ergens anders woont of zelfs van een buitenlander, vaak zonder dat die mensen het weten", aldus Jardim. Onder de gearresteerden zijn gepensioneerde politieagenten, ambtenaren en voorzitters van voetbalclubs voor jeugd.



Verspreiden en produceren van kinderporno

Oorspronkelijk liep het onderzoek, waaraan meer dan 1.000 politieagenten meewerkten, naar het delen van illegale pornografische beelden maar nadat ze tientallen computers, gsm's, CD's en harde schijven in beslag hadden genomen, kwam aan het licht dat het netwerk ook voor de productie ervan verantwoordelijk was.



Het gaat om erg verontrustende foto's en video's van baby's en jonge kinderen die worden misbruikt. Sommige kinderen en tieners hebben hun eigen ouders aangegeven bij de politie.



Het is niet duidelijk of het netwerk van pedofielen op zichzelf opereerde of ze deel uitmaken van een groter crimineel netwerk in het buitenland.