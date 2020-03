103-jarige Iraanse vrouw geneest van coronavirus SVM

18 maart 2020

12u43

Bron: Belga 20 Een 103-jarige Iraanse vrouw haalt momenteel de voorpagina's in haar land. Niet zozeer omdat ze een gezegende leeftijd heeft, maar wel omdat ze genezen is van het coronavirus. Bejaarde mensen lopen een hoger risico om te overlijden als ze besmet raken met het virus.

De niet bij naam genoemde patiënt verbleef in het ziekenhuis van Semnan, 180 kilometer ten oosten van Teheran. Ze genas volledig van het virus en mocht terugkeren naar huis, laat ziekenhuisdirecteur Navid Danayi weten.

Het is al de tweede hoogbejaarde die Covid-19 overleeft in Iran. Eerder werd melding gemaakt van een 91-jarige man in Kerman, in het zuidoosten van het land. Hij genas, ondanks een hoge bloeddruk en astma.

Welke behandeling de twee kregen, werd niet vermeld. Naast China is Iran een van de meest getroffen landen door het virus.

