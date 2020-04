101-jarige vrouw leidt Duitse politie om de tuin om dochter te kunnen zien kg

07 april 2020

16u29

Bron: Belga, Braunschweiger Zeitung 1 Een Duitse vrouw van 101 jaar heeft zich gisteren niets aangetrokken van de verstrengde maatregelen rond het coronavirus. Ze sloop via een nooduitgang haar seniorenwoning uit om de verjaardag van haar dochter te gaan vieren. Ze werd onderweg echter onderschept door de politie. Het tafereel speelde zich af in Braunschweig, in het noorden van Duitsland.

De vrouw probeerde bij haar aanhouding in eerste instantie de politiepatrouille te misleiden door te zeggen dat ze inwoonde bij haar dochter. De agenten brachten haar vervolgens naar haar dochter, maar zij bekende dat haar moeder sinds twee weken woonachtig was in het seniorencentrum. Later bleek dat de vrouw via een nooduitgang naar buiten was geslopen.

Volgens de Braunschweiger Zeitung slaagde de vrouw er wel in om haar dochter even te zien vanuit de patrouillewagen, voor ze terug werd gebracht naar haar seniorenwoning.