101-jarige Italiaan herstelt van Covid-19: “Buitengewone genezing geeft hoop voor toekomst” HAA

27 maart 2020

15u45

Bron: CNN 118 Het aantal doden en besmettingen in Italië als gevolg van Covid-19 rijst de pan uit, maar af en toe bereikt ons ook goed nieuws uit het zwaar getroffen land. Zoals dit verhaal, over een 101-jarige man die herstelde van het nieuwe coronavirus en donderdag het ziekenhuis mocht verlaten.

‘Mr P’ - de volledige naam van de genezen eeuweling is niet bekend - werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis van Rimini, in het noordoosten van Italië, nadat hij positief testte op het nieuwe coronavirus. De hoogbejaarde man herstelde wonderwel. Donderdag werd hij genezen verklaard, waarna hij de kliniek mocht verlaten.

“Zijn familie heeft hem gisteren naar huis gebracht", bevestigt Gloria Lise, viceburgemeester van de kuststad Rimini. “Deze werkelijk buitengewone genezing geeft hoop. Het leert ons dat zelfs op 101-jarige leeftijd de toekomst nog niet is geschreven.”



‘Mr P’ zag het levenslicht in 1919, toen een andere pandemie - de Spaanse griep - dood en verderf zaaide in de wereld. Deze grieppandemie eiste wereldwijd naar schatting 20 tot 100 miljoen mensenlevens. De Italiaan overleefde vervolgens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, en nu dus ook het Covid-19-longvirus.

Italië wordt bijzonder hard getroffen door de virusuitbraak. In het Zuid-Europese land zijn intussen meer dan 8.200 doden en ruim 80.500 besmettingen gedetecteerd, zo blijkt uit recente cijfers van de Johns Hopkins-universiteit.

