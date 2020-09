100 miljoen dollar schenkingen aan Democraten na dood opperrechter Ginsburg KVE

20 september 2020

17u17

Bron: Belga 0 De Amerikaanse Democratische Partij heeft sinds het overlijden van opperrechter Ruth Bader Ginsburg vrijdagavond bijna 100 miljoen dollar (84 miljoen euro) aan campagneschenkingen ontvangen. Dat meldt ActBlue, een inzamelplatform voor de Democraten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Alleen zaterdag al kwam bijna 71 miljoen dollar binnen. Een dagrecord in de geschiedenis van de Amerikaanse verkiezingen. Donoren kunnen bij hun gift aangeven hoeveel ze aan welke Democraat willen geven. Naast presidentskandidaat Joe Biden staan ook honderden landelijke, regionale en plaatselijke kandidaten op het stemformulier op 3 november.

"Na het overlijden van rechter Ginsburg, is het inspirerend om mensen actie te zien ondernemen om haar erfenis te eren, " zegt Erin Hill, directrice van ActBlue. Door de dood van Ginsberg is het belang van een Democratische meerderheid in de Senaat nog groter geworden. Die kamer van het Amerikaanse Congres benoemt de rechters van het Hooggerechtshof. Op dit moment hebben de Republikeinen een meerderheid van 53 tegen 47 stemmen, maar in de peilingen staan zeker vijf Republikeinse zetels onder druk. Er staan in november in totaal 35 Senaatszetels op het spel.

De Republikeinen van president Donald Trump zeggen dat ook zij zaterdag een recordhoeveelheid geld hebben ingezameld, maar ze noemden geen bedragen.