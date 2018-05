100 keer krachtiger dan atoombom Hiroshima: “Nieuwe Russische onderwaterdrone kan kernkop van 2 megaton dragen” KVDS

18 mei 2018

11u52

Bron: TASS 0 Een nieuwe onderwaterdrone waar het Russische leger aan werkt, zal een kernkop van maar liefst 2 megaton kunnen dragen. Het wapen zal daarmee 100 keer krachtiger zijn dan de atoombom die tijdens de Tweede Wereldoorlog boven Hiroshima ontplofte. Dat meldt het Russische persbureau TASS op basis van een bron in de Russische defensiesector. “De Poseidon is gemaakt om versterkte zeemachtbasissen van potentiële vijanden compleet van de kaart te vegen”, zo klinkt het.

De intercontinentale raket zal zijn doel naderen op een diepte van meer dan 1 kilometer en met een snelheid van 110 tot 130 kilometer per uur. “Het zal mogelijk zijn om meerdere kernkoppen op de torpedo van de Poseidon te bevestigen, met een totale capaciteit van 2 megaton”, klinkt het nog.

2 megaton is evenveel als het totale aantal conventionele bommen dat tijdens WO II op steden werden geworpen of 100 keer krachtiger dan de atoombom die Hiroshima verwoestte. Die laatste had een kracht van tussen de 15 en de 20 kiloton TNT.

TASS slaagde er niet in om een officiële bevestiging te krijgen van de informatie. Een andere bron binnen defensie had eerder wel al verklaard dat de Poseidon deel uitmaakt van het wapenprogramma voor 2018-2027 en dat de drone gedragen zou worden door een nieuwe en gespecialiseerde duikboot, die momenteel wordt gebouwd.

Tests

Het Poseidonproject werd in maart onthuld door president Vladimir Poetin tijdens zijn ‘State of the Nation’ aan het Russische parlement. Poetin zei dat de drones gewapend konden worden met gewone of nucleaire munitie en in staat zouden zijn om allerlei vijandige infrastructuur te vernietigen. Er zouden intussen al tests zijn uitgevoerd.

Bekijk ook: