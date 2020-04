100-jarige Amerikaan sterft door corona, eeuw na tweelingbroer door Spaanse griep LH

23 april 2020

21u22

Bron: ANP, CNN 8 Een 100-jarige Amerikaan is aan het coronavirus overleden, terwijl zijn tweelingbroer een eeuw geleden aan een andere pandemie, de Spaanse griep, bezweek.

Philip Kahn uit de staat New York stierf onlangs met ademhalingsproblemen, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Hij werd nog voor zijn dood getest, maar de positieve uitslag kwam pas daarna.

Hij verloor zijn broer Samuel kort na de geboorte door de Spaanse griep, die over de hele wereld tientallen miljoenen slachtoffers eiste.

Vrees voor nieuwe pandemie

Philip en Samuel werden samen op 5 december 1919 geboren, aldus een kleinzoon. Samuel stierf enkele weken later. Philip, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, zou vaak de vrees hebben geuit dat hij een nieuwe pandemie zou meemaken.

“Het was iets dat hij vaak ter sprake bracht”, zei zijn kleinzoon Warren Zysman aan CNN. “‘De geschiedenis herhaalt zich, 100 jaar is niet zo lang’, zei hij nog”, aldus Zysman. “Hij sprak de laatste dagen veel over zijn broer”, zei Zysman. “Hij heeft altijd al een grote militaire begrafenis gewild, maar dat konden we hem niet geven.”