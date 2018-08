100 jaar nadat schip vertrok voor Noordpoolexpeditie is driemaster van poolreiziger terug in Noorwegen ADN

06 augustus 2018

19u16

Bron: Belga 0 De Maud, de driemaster van de Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen, is sinds vandaag opnieuw in Noorwegen, honderd jaar nadat het schip er vertrok voor een Noordpoolexpeditie. Dat meldt de organisatie van het repatriëringsproject.

Het schip werd in 2016 naar de oppervlakte gehaald, nadat het in 1930 gezonken was in Canadese wateren. Het scheepswrak kwam vandaag aan in de haven van Bergen, in het westen van Noorwegen.

"Het was een lange reis, maar die is goed verlopen", aldus Jan Wanggaard, die de leiding heeft over de operatie. De Maud zal uiteindelijk tentoongesteld worden in Asker (zuidoosten), waar het schip in 1917 te water gelaten werd.



"Roald Amundsen is een historisch figuur in Noorwegen", aldus Wanggaard. "We willen het verhaal van deze expeditie vertellen aan het Noorse volk."

Eerste mens die Zuidpool bereikte

Amundsen was in 1911 de eerste mens die de Zuidpool bereikte. Met de Maud wilde hij onderzoek uitvoeren in de Noordelijke IJszee. De ontdekkingsreiziger kreeg evenwel te kampen met financiële problemen, waardoor het schip in 1925 verkocht werd aan de Hudson Bay Company. Het werd herdoopt tot "Baymaud", maar zonk vijf jaar later in het Canadese territorium Nunavut.