100 extra bewakingsagenten aan grens tussen Griekenland en Turkije om vluchtelingen tegen te houden

13 maart 2020

18u22

Bron: Belga 0 Het Europese kustbewakingsagentschap Frontex zet sinds donderdag 100 extra agenten in aan de grens tussen Griekenland en Turkije. Ze moeten helpen om vluchtelingen tegen te houden die van Turkije naar Europa willen doorsteken. Het gaat om een bewakingsopdracht van minstens twee maanden in respons op een Griekse vraag om steun.

Sinds de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft aangekondigd dat hij mensen die naar Europa willen vluchten niet meer zal tegenhouden, waagden duizenden migranten en vluchtelingen een poging om de grens tussen Turkije en Griekenland over te steken en zo in de EU binnen te komen. De Grieken houden de grens gesloten, maar vroegen de EU wel om versterking bij de bewaking.

Missie

Sinds donderdag zijn daarom 100 extra Frontex-agenten aan de slag in Griekenland. Hun missie duurt zeker twee maanden en kan worden verlengd indien nodig.





Het grens- en kustbewakingsagentschap Frontex beschikt over een reserve van 1.500 door de lidstaten aangeleverde agenten. België levert er daar 30 van, maar die zijn vooral gespecialiseerd in het snel screenen van asielaanvragen. De Belgische Frontex-agenten kwamen voor de Griekse opdracht dus niet in aanmerking, maar ons land houdt wel twee medewerkers klaar om indien nodig alsnog in te zetten.

