100.000 Russen herdenken moord op laatste Russische tsaar

17 juli 2018

16u35

Bron: Belga 0 Circa 100.000 mensen hebben op de honderdste verjaardag van de moord op de laatste Russische tsaar Nicolaas II en zijn familie aan een herdenkingsmars deelgenomen. Het hoofd van de Russisch-Orthodoxe Kerk, patriarch Kirill, leidde de processie naar de 21 kilometer verdergelegen site waar de Romanovs in de miljoenenstad Jekaterinenburg in de Oeral liggen begraven. Dat deelde het patriarchaat in Moskou vandaag mee.

Bolsjevistische soldaten hadden de ten val gebrachte koninklijke familie in de nacht van 17 juli 1918 geëxecuteerd. De tsaar en zijn familie werden na de Oktoberrevolutie gedurende maanden in de Oeral gevangen gehouden.

In de volgende decennia staken steeds weer geruchten de kop op over vermeende overlevenden van het bloedbad. DNA-onderzoek bewees echter dat alle beenderen duidelijk van de tsarenfamilie afkomstig zijn. In 1998 werden hun stoffelijke overschotten in Sint-Petersburg bijgezet. Twee jaar later verklaarde de Russisch-Orthodoxe Kerk de vermoorde Romanovs heilig.

De pelgrims begonnen hun mars aan de Kathedraal op het bloed, de grootste kerk van Jekaterinenburg die werd opgericht op de plaats waar de tsarenfamilie is vermoord. Doel was het plaatsje Ganina Jama, waar in 1918 de lijken van de tsarenfamilie werden begraven. Daar bevindt zich al vele jaren het 'Klooster van de heilige koninklijke lijdendulders'.