10 ton zand teruggebracht naar stranden Sardinië: “Toeristen denken niet na over de impact van hun diefstal” ttr

02 augustus 2019

13u43

Bron: The Telegraph 10 buitenland Het Italiaanse eiland Sardinië wordt al jaren geteisterd door toeristen die zakjes felgekleurd strandzand proberen mee te smokkelen in hun handbagage als souvenir. Het luchthavenpersoneel van Olbia nam de afgelopen jaren maar liefst tien ton gestolen zand in beslag. Dat gestolen zand werd nu teruggebracht naar de stranden.

Uit een recent verslag blijkt dat er 10 ton gestolen strandzand werd opgeslagen in een loods op de luchthaven van Olbia, in het noorden van het eiland. Dat zand werd teruggebracht naar twee locaties op Sardinië. Zes ton zand ging naar het strand van Porto San Paola, de overige vier ton naar het pittoreske eilandje Tavolara.

“Een paar maanden geleden kregen we een telefoontje van de luchthaven van Olbia om te zeggen dat ze in een opslagruimte een grote hoeveelheid zand, kiezelstenen en schelpen hadden verzameld. Die buit hadden ze de afgelopen jaren in de bagage van toeristen gevonden”, zegt Augusto Navone, hoofd van het zeereservaat rond het eiland Tavolara, aan de Italiaanse krant Corriere della Sera. “We waren verbaasd dat het om 10 ton ging. Het geeft je een idee hoeveel zand er wordt gestolen door toeristen die niet nadenken over de impact van hun diefstal op het milieu”.

Campagne

Sardinië nam in de loop der jaren maatregelen die toeristen moesten afschrikken om de stranden leeg te roven. Sinds 1 augustus 2017 geldt een wet die het meenemen van zand, stenen of schelpen verbiedt. Wie zand smokkelt, riskeert een zware boete tot 3.000 euro. Ook WWF, de natuurbeschermingsorganisatie, wilde toeristen waarschuwen om geen zand mee te nemen naar huis. Er werden onder meer posters verspreid met de slogan “stranddieven, zand meenemen is diefstal”.

Ondanks alle campagnes en maatregelen, blijven toeristen de Sardijnse stranden toch leegroven. Zo werd een Spaans gezin vorige week nog betrapt met acht plastic flessen van een halve liter, gevuld met strandzand van Cala Mariolu, in het noorden van het eiland.

Eilandbewoners delen in de Facebookgroep Sardegna Rubata e Depredata (Sardinië bestolen en leeggeroofd) bijna dagelijks foto’s en video’s van in beslag genomen zand.