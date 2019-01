10 merkwaardige rituelen die het Britse parlement zo exotisch maken

Patrick van IJzendoorn

29 januari 2019

11u55

Bron: de Volkskrant

0

Vandaag maakt Theresa May zich op voor weer een cruciaal brexitdebat in het Lagerhuis. De beelden van de debatten en gebruiken in het Britse parlement roepen veel vragen op. Daarom bij deze een handleiding over de 10 meest bizarre rituelen.