10-jarige Indiase leerling sterft na slangenbeet, leerkracht deed alsof er niets gebeurd was AW

22 november 2019

16u32

Bron: AD.nl 0 Honderden scholieren in India zijn vandaag de straat opgetrokken na de dood van een tienjarige leerling. Het meisje overleed deze week nadat ze in haar klaslokaal in de zuidelijke deelstaat Kerala, was gebeten door een giftige slang. Die verschool zich naar verluidt in een gat onder haar bureautje.

Het meisje werd volgens berichten in de Indiase media een uur later pas naar het ziekenhuis gebracht. Toen was haar been al verkleurd. De docent - die inmiddels geschorst is - zou aanvankelijk gewoon zijn doorgegaan met de les, ondanks de pijnkreten van het gebeten meisje én het luide protest van haar klasgenoten.



De ouders zouden met hun kind naar meerdere ziekenhuizen zijn gereden. Eenmaal daar kregen ze te horen dat er geen tegengif voorhanden was. Het meisje overleed op weg naar een vijfde kliniek. De eerste minister van de deelstaat heeft het optreden van de school bekritiseerd. “Docenten moeten kinderen juist leren hoe ze moeten reageren in zo’n situatie.”

Bij haar school verzamelden vandaag zo’n 150 tot 200 boze scholieren. Een jonge demonstrant klaagde dat er geen eerstehulpkit aanwezig is in het schoolgebouw, terwijl daar regelmatig slangen gesignaleerd worden. Ook zouden docenten gelogen hebben, en hielden ze vol dat de verwonding van het meisje het gevolg was van een spijker, steen of iets soortgelijk.