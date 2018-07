10-jarige Anthony door ouders gedood 'omdat hij homo was' Arne Adriaenssens

09 juli 2018

11u14

Bron: NBC 0 "Anthony Avalos stierf omdat hij homo was." Dat zeggen enkele bronnen uit zijn omgeving. De tienjarige stierf eind juni na brutaal te zijn gefolterd door zijn moeder en stiefvader.

Op woensdag 20 juni kreeg het Antelope Valley Hospital in California een oproep van een panikerende moeder wiens tienjarige zoon ‘van de trap gevallen was’. De ambulances rukte uit en vonden het kind dat er zeer erg aan toe was. Kneuzingen, schaafwonden en sneden over zijn hele lichaam maakte de kleine Anthony Avalos haast onherkenbaar. De hulpverleners beademden de jongen en probeerden hem nog te redden. De volgende dag overleed hij desondanks aan zijn verwondingen.

De hulpdiensten roken onraad. De jongen was zwaar ondervoed en -zo bleek later- het was niet de eerste keer dat hij met ‘ongelukkige verwondingen’ op de spoedgevallen verscheen. Volgens de dienst kinderbescherming van Los Angeles werd er al twaalf keer een dossier opgesteld in verband met afwijkend gedrag en vreemde ongelukken. Toch werd er nooit actie ondernomen tegen Anthony’s moeder en stiefvader. Iets dat in Amerika ernstige vragen oproept over de methodes van de kinderbescherming.

Anthony Avalos ... Child & Family Services why didn't you protect his child? Y'all sent him back in that house to die...!! Angel Face(@ AngelFac_e) link

Geen medische hulp

Op die beruchte woensdag in juni liep het echter zwaar uit de hand. Avalos werd meerdere malen op zijn hoofd gegooid. Soms zelfs tegen meubels aan. Hij werd geslagen met een riem en een touw, moest pikante saus eten en mocht niet naar het toilet gaan. Op momenten dat hij het bewustzijn verloor, kreeg hij ook geen medische hulp. Zijn moeder en stiefvader lieten hem op de grond liggen tot hij weer bijkwam.

Waarom het tweetal zo’n afkeer had van hun (stief)zoon kon niemand indenken. Toch opperen enkele anonieme bronnen uit de omgeving van de familie nu een nieuwe mogelijkheid: “Anthony werd mishandeld omdat hij homo was”. Dat vernam NBC. Aangezien het onderzoek nog loopt, ontkennen noch bevestigen de onderzoeksrechter en speurders deze piste.

Doodstraf

Het zou niet de eerste keer zijn dat een kind door zijn ouders vermoord wordt omdat hij homoseksueel is. Vijf jaar geleden werd de achtjarige Gabriel Fernandez dood teruggevonden na jaren van terreur. Zijn moeder en haar vriend zouden het kind geslagen hebben en beschoten met een BB gun. Hij werd met pepper spray bespoten, moest meisjeskleren dragen op school en werd verplicht zijn eigen braaksel op te eten. Als hij thuis was werd hij opgesloten in een kleine kast.

Pearl Fernandez, zijn moeder, kreeg levenslange gevangenisstraf voor moord. Alle kansen om vervroegd vrij te komen, werden haar afgenomen. Haar vriend Isauro Aguirre kreeg op zijn beurt de doodstraf. Hem werd dood door toedoen van foltering ten lasten gelegd.

Wat de ouders van de tienjarige Anthony te wachten staat, is nog onduidelijk. De ernst van de feiten doet alvast vermoeden dat hun straffen van dezelfde grootorde zullen zijn als in de Fernandez-zaak.