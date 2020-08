10-jarig meisje eerste slachtoffer van storm Laura in Haïti MDG

23 augustus 2020

13u50

Bron: Belga 0 Een 10-jarig meisje is zondag het eerste slachtoffer geworden van de tropische storm Laura in Haïti. Het kind kwam om toen een boom omviel op haar huis in Anse-à-Pitres, in het zuidoosten van het land.

De storm Laura hangt momenteel nog boven de Dominicaanse Republiek, maar ook in Haïti is het beginnen regenen en waaien. Verschillende huizen zijn al overstroomd in Anse-à-Pitres, aan de grens met de Dominicaanse Republiek. Er zijn ook evacuaties aan de gang.

In Haïti geldt sinds vrijdag code oranje voor slecht weer veroorzaakt door de tropische storm.



