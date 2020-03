10 doden door coronavirus in België – Frankrijk minstens twee weken in lockdown

16 maart 2020

Er zijn in België opnieuw vijf personen overleden aan het coronavirus. Ook zij waren hoogbejaard volgens viroloog Marc Van Ranst. Met de nieuwe overlijdens komt de teller in België op tien dodelijke slachtoffers te staan. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 7.000 personen overleden aan de gevolgen van het virus. Net zoals Koning Filip eerder vandaag de Belgische bevolking toesprak, doet de Franse president Emmanuel Macron hetzelfde bij de Franse bevolking. Om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken, verbiedt hij alle samenkomsten vanaf morgen 12 uur op Franse bodem en dit voor minstens twee weken.