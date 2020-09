10.000 mensen betogen in München tegen coronamaatregelen jv

12 september 2020

20u56

Bron: DPA 2 Zowat 10.000 mensen hebben zaterdag in de stad München betoogd tegen maatregelen voor de indijking van het coronavirus, twee keer zoveel als geregistreerd, zo heeft de politie gemeld. Gelijkaardige manifestaties werden in andere Duitse steden gehouden.

De betoging in München verloopt vreedzaam, zei de politie, die 1.400 agenten achter de hand hield.

In Hannover betoogden ongeveer 1.100 mensen tegen de preventieve maatregelen. Daar had de politie een hogere opkomst verwacht. De organisatoren moesten de optocht kortstondig onderbreken om betogers op te roepen afstand te houden en een mondmasker te dragen, de voorwaarden waaronder de betoging toegelaten was.

Een van de deelnemers sprak van een "fake pandemie". Hij vond dat de regering de mensenrechten ontzegde aan de bevolking en belastinggeld verspilde.

Er waren ook verscheidene tegenbetogingen in de stad in het noordwesten van Duitsland, georganiseerd door linkse jongerengroepen en de vakbond DGB. Daar was het motto: "voor bescherming van gezondheid en tegen samenzweringstheorieën".

In de stad Wiesbaden trok een manifestatie tegen de coronamaatregelen slechts 150 mensen, veel minder dan de 3.000 die zich geregistreerd hadden.

Er is in Duitsland toenemende ongerustheid over de dominerende rechtse aanwezig op sommige manifestaties tegen de coronamaatregelen. Eerder deze maand merkte de binnenlandse veiligheidsdienst op dat rechtse extremisten tot nu toe toespraken hadden gehouden op 90 manifestaties tegen de maatregelen.

In haar wekelijkse podcast verdedigde bondskanselier Angela Merkel zaterdag de regeringsmaatregelen om het virus in te dijken, maar ze benadrukte dat ze bereid was over de kwestie te praten.