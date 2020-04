10.000 burgers vervolgen China voor biljoenen dollars wegens grove nalatigheid en het achterhouden van informatie tijdens corona-uitbraak KVE

19 april 2020

23u06

Bron: 60 Minutes, News .com.au, Daily Mail 18 Duizenden burgers uit 40 landen hebben een collectieve rechtszaak aangespannen tegen China wegens de pandemie. De leiders van de Communistische Partij worden ervan beschuldigd nalatig te zijn geweest waardoor er een grote uitbraak kon komen van het nieuwe coronavirus - waarna ze nog geprobeerd hebben om alles te verdoezelen. Volgens de aanklagers heeft dit talloze levens én jobs gekost. Het regime hangt trouwens nog andere rechtszaken boven het hoofd. De Chinese leider Xi Jinping staat nu onder druk om volledige verantwoording af te leggen over wat er in zijn land is gebeurd.

Amerikaanse advocaten hebben vorige maand in Florida een zogenoemde class action, een groepsvordering, ingespannen tegen China. Zij vertegenwoordigen 10.000 burgers uit 40 landen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ze willen het land vervolgen voor biljoenen dollars.

Een tweede zaak die deze maand werd aangespannen namens gezondheidswerkers, beschuldigt China ervan levensreddende medische benodigdheden te hebben gehamsterd. En ook mensenrechtenadvocaten van Shurat HaDin uit Israël willen het land vervolgen. Het kantoor dat normaal wereldwijd slachtoffers van terrorisme vertegenwoordigt, wil nu juridische stappen ondernemen tegen China vanuit de VS omdat “de meeste andere landen bang zouden zijn van het economische belang en de vergelding van China”. De advocaten zullen claimen dat de nalatigheid en het roekeloze gedrag van Peking zo erg waren dat de staat, net als bij terrorisme, zich niet kan verschuilen achter de soevereine immuniteit.



Gegevens achtergehouden

China wordt ervan beschuldigd dat het data heeft achtergehouden, verschillende externe teams van deskundigen op het gebied van de volksgezondheid de toegang heeft ontzegd en artsen het zwijgen heeft opgelegd nadat ze voor het virus hadden gewaarschuwd. Evenmin is vastgesteld of de bron van het virus een markt was die levende exotische dieren verkocht - zoals eerst werd beweerd - of dat het het virus afkomstig is van onderzoekslaboratoria in Wuhan.

De leiders van China hebben de ‘hel’ losgelaten op onze landen Hoofdstrateeg Jeremy Alters van de Berman Law Group

De Amerikaanse groepsvordering is ingesteld door de Berman Law Group, een in Miami gevestigd kantoor dat de broer van de democratische presidentskandidaat Joe Biden in dienst heeft als adviseur. “De leiders van China moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Ze hebben de ‘hel’ losgelaten op onze landen en daarvoor moeten ze betalen. Ons doel is om de waarheid bloot te leggen. Drie jaar geleden won ons kantoor nog een zaak van 1,2 miljard dollar (ruim 1,1 miljard euro) tegen China over de fabricage van defecte bouwmaterialen”, zei hoofdstrateeg Jeremy Alters van de Berman Law Group in het Australische duidingsprogramma ‘60 Minutes’.

Hoge dodentol

De Brit Olivier Babylone (38) doet mee met de groepsvordering. Hij werd zelf besmet met het coronavirus en werd eerder deze maand in het ziekenhuis behandeld. Zijn inkomen is met twee derde afgenomen. “Ik heb financiële schade geleden, maar vele mensen hebben hun leven verloren. We moeten weten wie hier verantwoordelijk voor is”, zei hij aan de Daily Mail.

Ook de New Yorkse Lorraine Caggiano die samen met negen andere familieleden het virus opliep na het bijwonen van een bruiloft, heeft zich aangesloten bij de class action. Haar vader Nick en tante Isabella Rizzo zijn vorige maand overleden. “Ik verwacht geen geld”, verklaarde ze. “Het is een symbolisch gebaar dat we terugvechten. Ik wil weten hoe dit is kunnen gebeuren met overal stervende mensen en bedrijven die failliet gaan. We moeten ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt.”

Ondertussen heeft de vooraanstaande Britse mensenrechtenadvocaat Geoffrey Robertson de Verenigde Naties opgeroepen om een ​​onderzoek in te stellen naar de oorsprong van Covid-19. De oproep komt er nadat wordt geclaimd dat de WHO, het gezondheidsorgaan van de VN, haar plicht niet zou hebben nagekomen door China slaafs te volgen.

China heeft de plicht om de waarheid te vertellen aan een wereld die zo veel heeft geleden Mensenrechtenadvocaat Geoffrey Robertson

Robertson, een voormalig rechter in hoger beroep bij de VN, zei dat de gevolgen van het niet in een vroeg stadium aanpakken van het virus rampzalig waren geweest en dat de feiten werden vertekend door propaganda. China zou ‘internationale vijandigheid’ over zich heen krijgen en misschien economische sancties moeten ondergaan als het weigert uit te leggen wat er allemaal is gebeurd. Het heeft de plicht om de waarheid te vertellen aan een wereld die zo veel heeft geleden”, besloot Robertson.

