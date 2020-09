1% van overheidsjobs in Argentinië voor transgenders RL

05 september 2020

01u25

Bron: Página12, Télam, Radio Nacional 1 Eén procent van de ambtenarenbanen in Argentinië is voortaan gereserveerd is voor leden van de transgemeenschap. Dat heeft de regering vrijdag per decreet besloten. Het ambitieuze quotum is bedoeld om de kwetsbare positie van transgenders en travestieten in het Zuid-Amerikaanse land te verbeteren. Dat lijkt nodig, want de helft wordt nog geen 40 jaar oud.

“Als overheid zijn we verplicht om burgerrechten te garanderen gelijke kansen te bieden. Het transquotum is een belangrijke stap in die richting”, zegt minister voor Vrouwen, Gender en Diversiteit Elizabeth Gómez Alcorta. “De levensverwachting van transen en travestieten is in de 21e eeuw slechts 40 jaar”, klinkt het nog.

De lage levensverwachting wordt in verband gebracht met discriminatie en hoge schooluitval, waardoor naar schatting 90 procent van de Argentijnse transen en travestieten in het informele circuit werkt. Maar liefst 95 procent belandt in de prostitutie, aldus LGBT-belangengroepen.

Federale banen

De éénprocentsregel biedt in theorie werk aan 13.000 mensen uit de transgemeenschap, maar minister Gómez Alcorta gaat in de eerste fase uit van ongeveer 4.000 banen. Het gaat om jobs bij de federale overheid, waar momenteel zo'n 1,3 miljoen Argentijnen werken. Eerder namen enkele gemeenten en provinciale overheden in het Zuid-Amerikaanse land al vergelijkbare initiatieven.

Om er voor te zorgen dat de functie-eisen van de overheidsjobs niet meteen tot uitsluiting leiden, mogen sollicitanten die de benodigde scholing of vaardigheden niet hebben, deze via de overheid alsnog opdoen. Ze krijgen de mogelijkheid om zich bij te scholen zodat ze in de functie kunnen groeien.

Volgens topambtenaar Alba Rueda, belast met genderkwesties, is de wet een echte doorbraak: “Het garandeert kansen op een baan, een ziektekostenverzekering en een pensioen. Zo kunnen we een duurzaam leven voor onszelf en onze families opbouwen”, laat Rueda weten aan staatspersbureau Télam.

Progressief

In Argentinië werd al jaren gesoebat over eventuele quota voor de transgemeenschap, maar tot een door het Congres goedgekeurde wet kwam het nog niet. Ook schoof president Alberto Fernández legalisering van abortus op de lange baan.

Toch staat Argentinië in de regio bekend als een zeer progressief land. Het was in 2010 het eerste land in Latijns-Amerika dat het homohuwelijk legaliseerde.

In 2012 werd zelfs een speciale genderwet ingevoerd, die inwoners het recht geeft om zelf het op de identiteitskaart vermelde geslacht te kiezen - zonder tussenkomst van rechter, psycholoog of arts. Die wet geldt ook voor minderjarigen. Zo wordt bijvoorbeeld Lulu, die dertien jaar geleden geboren werd als jongen, al sinds 2013 door de overheid als meisje erkend.

Ook alle ziektekostenverzekeraars zijn sindsdien verplicht om een behandeling tot geslachtsverandering volledig te vergoeden als de cliënt daar om vraagt.

Het land wordt dan ook geprezen door mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch, dat in haar meest recente landenrapport schrijft dat “Argentinië blijft vooruitgang boeken bij het beschermen van de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders”.

Lees ook:

Chatgroep met 600 leden heeft maar één doel: jonge holebi’s in elkaar slaan, filmen en de beelden delen (+)

Uroloog en ‘Topdokter’ Piet Hoebeke hamert in nieuw boek op belang van geslachtsoperaties: “Het is makkelijker om het lichaam aan te passen aan de geest” (+)

Theatermaker Neal Leemput: “M, V of X... Het is meer dan wat futiel gezeur over woorden”

Mohamed is thuis niet meer welkom, omdat hij homo is: “Ik ben nog steeds dezelfde, ik ben niet veranderd omdat ik het heb verteld”

Elio Di Rupo geschokt door uitlatingen Poolse president over “LGBT-ideologie”

Nederland gaat geslacht niet meer op identiteitskaart vermelden