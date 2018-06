1 op de 5 Noord-Koreaanse kinderen kampt met groeiachterstand door ondervoeding TTR

20 juni 2018

14u19

Bron: Belga 1 De Noord-Koreaanse kinderen hebben minder groeiachterstand dan enkele jaren geleden, zo heeft het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef) vandaag meegedeeld. Toch heeft nog altijd één kind op de vijf ermee te kampen. Groeiachterstand heeft te maken met chronische ondervoeding. Dat meldt Unicef.

Volgens een onderzoek dat het centrale bureau voor statistiek van de Noord-Koreaanse regering in 2017 met de technische steun van Unicef bij 8.500 gezinnen uitvoerde, daalde de groeiachterstand in Noord-Korea de jongste jaren voortdurend, van 32,4 procent in 2009, tot 28 procent in 2012 en 19 procent in 2017. Deze nieuwe gegevens "tonen lichte verbeteringen, maar de uitdagingen blijven", aldus Unicef in de mededeling.

Volgens het VN-agentschap tonen de resultaten "duidelijke verschillen" tussen de regio's. Zo is in de hoofdstad Pyongyang 10 procent van de kinderen getroffen door groeiachterstand, terwijl dat in de noordelijke provincie Ryanggang, niet ver van de grens met China, ongeveer 32 procent is.

Uit het onderzoek bleek ook dat meer dan een derde van het drinkwater van de gezinnen verontreinigd is. "De toestand is erger in de rurale zones, waar bijna de helft van de kinderen blootgesteld is aan belangrijke risico's op ziekte en ondervoeding."