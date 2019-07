1 miljoen mensen geëvacueerd door hevige regenval in Japan Redactie

03 juli 2019

17u52 1

Al meer dan 1 miljoen mensen moesten hun huis verlaten door hevige regenval in Japan. Het is vooral het eiland Kyushu die het op dit moment hard te verduren krijgt. De regen begon vorige week al en blijft nog zeker tot morgenavond vallen. Nu is de grote vrees dat de regenval voor heel wat modderstromen zal zorgen.